Единственная связь с Украиной. ЛНР восстанавливает мост в станице Луганской

Донбасс. В районе моста в станице Луганской, там, где еще недавно проходила передовая, рабочие из ЛНР приступили сегодня к демонтажу оборонительных сооружений. Одновременно началась установка строительных лесов у самого моста. Восстановление единственного пропускного пункта на линии разграничения идет под контролем международных наблюдателей.

Любовь Петровне семьдесят пять лет, всю жизнь отработала на шахте, сын Сергей — инвалид, раз в месяц им приходиться преодолевать путь через разрушенный мост.

Сегодня спасатели начали расчищать территорию вокруг. Мины и снаряды уничтожены, к работе вот-вот приступят строители. Таким образом, договоренности, достигнутые в Минске несколько недель назад, выполняются.

Луганская Народная Республика приступила к выполнению взятых на себя обязательств по разбору фортификационных сооружений, которые, кстати, состоят из покрышек, песка и дерева. Демонтаж проводится силами сотрудников МЧС. Внизу уже завершено разминирование и вырублен лес для входа сюда строителей и начала восстановительных работ.

Подрядчиками от ЛНР уже проводятся работы по подготовке к восстановлению моста.

"Нами начаты подготовительные работа для осуществления ремонта несущих конструкций моста. Это первый этап. Вторым этапом предполагается замена ограждения и третьим — ремонт асфальтобетона на мосту", — поясняет директор строительной компании Олег Подольский.

За всеми действиями с обеих сторон пристально наблюдают сотрудники ОБСЕ и представители СЦКК.

Этот разрушенный мост — единственный открытый путь между Луганской Народной Республикой и Украиной. За сутки здесь проходят около 11 тысяч человек. Преимущественно люди преклонного возраста, молодые мамы с детьми и инвалиды, которые направляются на ту сторону за своими законными пенсиями и пособиями. Принятое решение по восстановлению разрушенного участка жизненно необходимо, ведь для многих людей эта дорога непреодолимая.