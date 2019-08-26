Бури, пираты и сокровища. Премьера нового сезона сериала "Капитанша" на телеканале "Россия 1"

Сегодня вечером на нашем телеканале премьера — второй сезон сериала "Капитанша. Продолжение". Главная героиня Александра, полюбившаяся нашим зрителям, вновь на капитанском мостике за штурвалом судна. На этот раз судьба готовит ей новые испытания: ей придется сражаться не только со стихией, но и с жестокостью, подлостью и предательством.

Не только буря посреди океана. Настоящий шторм интриг и опасных приключений угрожает героям сериала "Капитанша" в новом сезоне.

Казалось бы, Александра и Леонид только обрели семейную гармонию. Подрастает сынок Сережа, тоже будущий моряк. Прекрасная капитанша, которой пришлось управлять судном в опасном рейсе, нашла в этом свое призвание и пошла учиться. Суровые морские волки не сразу допускают девушку к штурвалу.

Леонид следует свой мечте. Стать не просто капитаном, а владельцем судна. И отправляется в далекий рейс, не ожидая предательства от своей команды.

"Будет много одиночества, много тревоги, отчаяния, какая-то разлука, разъединение. Герои преодолевают некие обстоятельства, чтобы снова посмотреть друг другу в глаза, чтобы прикоснуться друг к другу, чтобы обнять, поцеловать", — рассказывает исполнитель роли Леонида Верховцева Александр Ратников.

Грозит опасность и Александре. Враги из прошлого вновь напоминают о себе. Харизматичный герой Олега Фомина, миллионер, меценат, Дон Жуан, неожиданно станет для Верховцевых ангелом-хранителем. Но что ему на самом деле нужно от Саши и Леонида?

Настоящую отвагу, самообладание и мудрость вновь придется проявить Капитанше, чтобы спасти свою семью. Ее ждут морские приключения, поиск сокровищ, отнюдь не сказочная встреча с современными пиратами.

"Мы пили таблетки от укачивания. От этих таблеток хотелось спать. И организм не понимал вообще, с чем бороться. А при этом нужно помнить текст, хорошо выглядеть в кадре и еще играть. Эти смены мы надолго все запомним", — исполнительница роли Александры Верховцевой Анна Михайловская.

Смогут ли влюбленные справиться со всеми испытаниями и не потерять друг друга? Премьера второго сезона сериала, который полюбили миллионы зрителей, уже сегодня на телеканале "Россия 1" в 21:00.