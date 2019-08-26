Европейцы отказываются от полетов на российских "Союзах" из-за давления США

Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от полетов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях "Союз".

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал руководитель представительства ЕКА в России Рене Пишель. По его словам, полет гражданина Италии Луки Пармитано был последним на "Союзе" и в ближайшие годы европейские астронавты будут летать на американских кораблях.

При этом Пишель не исключил, что в будущем ЕКА вновь будет пользоваться "Союзами", если США и РФ договорятся о "перекрестных полетах".

Причины такого решения пояснил российский космонавт Павел Виноградов. Как отмечает РИА Новости, по словам Виноградова, ЕКА испытывает сильное давление со стороны США.

Он подчеркнул, что американцы приложили максимум усилий, чтобы разрушить сотрудничество России с Германией и Франции в области пилотируемых полетов.

Виноградов считает, что отечественная космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет и количество полетов на "Союзах" не снизится – ведь кроме европейских стран существует много других государств, которые хотели бы побывать в космосе. Он напомнил, что в сентябре на ракете "Союз" полетит его коллега из ОАЭ.

В настоящее время "Союзы" — единственное средство доставки космонавтов на МКС. США разрабатывает собственные корабли.

21 июля "Союз МС-13" пристыковался к МКС. На его борту были космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, а также американский астронавт Эндрю Морган (NASA) и итальянец Лука Пармиано (ЕКА).