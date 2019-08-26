СПЧ попросил полицию проверить информацию о нападении на бездомных в Москве

Совет по правам человека при президенте Российской Федерации обратился к начальнику столичной полиции по факту нападения на бездомных у фонда Доктора Лизы в центре Москвы.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, согласно которой люди, одетые в форму казачьих войск, 22 августа осуществили нападение на бездомных, которые пришли за помощью в благотворительную организацию "Справедливая помощь Доктора Лизы". Это произошло в Пятницком переулке, сообщается на сайте ведомства. Злоумышленники распылили газ из баллончиков, в результате чего причинили серьезный вред здоровью не менее чем четырем лицам.

В соответствии с этим СПЧ просит начальника Главного управления МВД России по Москве провести проверку по данному факту, а также сообщить о ее результатах.