В московском метро мужчина выжил после падения на рельсы на станции "Ховрино"

В столичном метро на станции "Ховрино" мужчина упал на рельсы, но выжил благодаря правоохранителям и сотрудникам подземки. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы УВД на метрополитене Москвы.

Как уточняется, житель Московской области упал с платформы на жесткий путь на станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии поздно вечером в понедельник, 26 августа. Сотрудники полиции, дежурившие на станции, сразу вызвали скорую помощь. Мужчине помогли подняться на платформу, сообщает ТАСС. В настоящее время потерпевший передан врачам.

Как отметили в пресс-службе московского метро, в связи с падением пассажира на рельсы поезда от "Ховрино" до "Речного вокзала" следовали с увеличенными интервалами. Сейчас движение поездов происходит согласно графику.