От "Почты России" останется лишь название

Профессия почтальон — под угрозой. Из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции упадет в полтора раза. Об этом заявили в "Почте России". Но выход есть. Государственная компания решила поменять формат своих отделений, преобразовав их в "центры притяжения". В помощь - алкоголь и медикаменты. Цена вопроса - 85 миллиардов рублей. Концепция уже направлена на согласование в ряд министерств. Как отреагировали на предложение ведомства?

От "Почты России" может остаться одно название. Согласно проекту новой концепции (она оказалась в распоряжении газеты "Известия"), в период с 2020 по 2027 годы старые добрые отделения должны превратиться в некий гибрид банка, алкомаркета, аптеки, МФЦ, образовательного и медицинского учреждений. В "Почте России" нам подтвердили существование документа и рассказали о его целях.

Реализация концепции позволит повысить доступность социальных и базовых финансовых услуг на сельских территориях до уровня городов. Это является стратегической задачей развития "Почты России" на ближайшие годы и одной из приоритетных задач развития Российской Федерации согласно указу Президента РФ о Национальных целях от 7 мая 2018 года №204.

Функционал почты и ее сотрудников в населенных пунктах предлагается расширить до 20 тысяч человек. Таким образом, более 80 процентов существующих отделений могут превратиться в "центры притяжения" — именно так в концепции называют отделения будущего.

Привлекать население будут финансовыми услугами. В новых центрах можно будет открыть вклад, обменять валюту, получить ряд медицинских, образовательных и государственных услуг, купить лекарства или другие товары, в том числе алкоголь. Какие именно спиртосодержащие напитки планируют продавать — неизвестно.

Ранее в "Почте России" говорили о пиве. Но, судя по концепции, им одним не ограничатся. С получением лицензий проблем, скорее всего, не возникнет, отмечают эксперты.

В "Почте России" посчитали: из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции упадет в полтора раза. Снизится нагрузка на почтальонов, появится угроза сокращения людей и снижения показателей. Между тем, сейчас финансовое положение "Почты России" достаточно устойчивое. В 2018 году выручка выросла на 7 процентов и составила более 190 миллиардов рублей. Чистая прибыль стала рекордной за всю историю предприятия. За год она увеличилась на 250 процентов и составила 2,7 миллиарда рублей.

В самой "Почте России" такой взрывной рост объяснили несколькими факторами: здесь и сокращение издержек, и повышение эффективности розничного бизнеса, и рост доходов от деятельности Почта Банка. Диверсификация позволит сохранить и упрочить позиции, считают представители отрасли.

Впрочем, оценки экспертов с запросами самой "Почты России" расходятся. Планируемую трансформацию там оценили в 85 миллиардов рублей. Из них 66 миллиардов — это техническая модернизация отделений, 11 миллиардов — капитальный ремонт, еще почти 8 миллиардов — расширение площадей. Суммы внушительные, и получить их из федерального бюджета, скорее всего, будет непросто, отмечают эксперты.

Сейчас документ находится на стадии согласования с заинтересованными ведомствами. К 1 сентября замечания и предложения в "Почте России" ждут от Министерства финансов, Министерства экономического развития, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерства здравоохранения и Центробанка России. С учетом их позиций, концепция "Центр притяжения" будет доработана.