В центре Москвы горит жилой дом

Жилой дом загорелся на Большой Дмитровке в центре Москвы. К месту происшествия прибыли 15 пожарных расчетов.

Горит здание, расположенное рядом с домом 25 по улице Дмитровка, уточняет телеканал "Россия 24". Факт ЧП подтвержден в столичном главке МЧС.