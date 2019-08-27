Пожар в пятикомнатной квартире в Москве: открытое горение ликвидировано

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в пятикомнатной квартире, расположенной в центре Москвы на улице Малая Дмитровка (дом 25). ТАСС стало известно, что квартира, скорее всего, сдавалась под офисы.

Возгорание возникло в одной из комнат. Огонь распространился на площади 10 квадратных метров. Затем пламя ушло в перекрытия между 5 и 6 этажами. Его удалось быстро сбить.