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27 августа 201904:00 Дарья Тихомирова

Самый популярный сорт бананов оказался на грани исчезновения из-за грибка

Самый популярный сорт бананов оказался на грани исчезновения из-за грибка

Импортеры фруктов по всему миру предупреждают о возможном дефиците бананов. Всему виной грибок, который поражает это растение. Опасное заболевание добралось до Латинской Америки. Исчезнут ли бананы с полок магазинов?

Бескрайние банановые поля до горизонта — открыточные виды Колумбии — могут уйти в историю. Опасный грибок грозит уничтожить самый популярный в мире сорт – "Кавендиш". Имя агрессора – Фузариум ТР-4, также он известен агрономам как "панамская болезнь".

"На данный момент у нас засажено 50 тысяч гектаров, — рассказывает Хайме Карденас, заместитель руководителя отдела Колумбийского института сельского хозяйства. — В Гуахире, где мы находится, предстоит уничтожить примерно 175 гектаров посевов. Остальные районы также пока остаются в зоне риска".

В Колумбии усилили санитарный контроль в портах, аэропортах и пограничных пунктах. Вокруг плантаций – полицейские и военные патрули. На дорогах – блок-посты и тотальная дезинфекция. Грибок переносится с частицами земли, которая налипает на шины, оборудование и обувь рабочих. Распространению опасной заразы способствуют даже воры, которые совершают набеги на плантации. "Мы сотрудничаем с общественными организациями для просвещения людей. Без сомнения, одна из главных проблем – воровство фруктов, — комментирует Франсиско Котес, президент ассоциации производителей бананов. — Мы пытаемся на это повлиять, объяснить, что в настоящий момент кража бананов ведет к более серьезным последствиям".

Грибок обнаружен уже на шести колумбийских фермах. Все они расположены в провинции Гуахира, неподалеку от границы с Венесуэлой. Это навело колумбийцев на мысль о возможном венесуэльском следе – банановый вопрос может подняться до уровня международных отношений. "Мы не знаем наверняка, что происходит в Венесуэле. У нас нет уверенности, что там все хорошо с санитарным контролем, — говорит Андрес Валенсия Пинсон, министр сельского хозяйства Колумбии. — Кроме того, есть информация, что Венесуэла импортирует подержанную технику из Китая – а эта страна заражена грибком Фузариум ТР-4. Поэтому мы должны быть очень бдительными, особенно на границе".

Экспорт бананов – один из основных источников дохода для многих латиноамериканских стран. Сорт "Кавендиш" отлично переносит перевозку, а потому поставляется и в США, и в Европу, и в Россию. В нашей стране банан входит в тройку самых популярных фруктов, отмечают импортеры. Массовое производство позволяет держать низкие цены, делая некогда экзотический фрукт доступным в разных концах света. "В случае прекращения поставок бананов из стран Латинской Америки и Карибского залива возможно увеличение поставок из стран Юго-Восточной Азии, таких как Филиппины, Вьетнам, Таиланд и Шри-Ланка", — считает Ирина Нагайцева, представитель ассоциации "Руспродсоюз".

В Россию в основном поставляют бананы из Эквадора – это соседняя с Колумбией страна. Если грибок продолжит распространяться по Латинской Америке, бананы могут подорожать. Но и это не станет большой проблемой для россиян, считают эксперты. "Ничего не произойдет с российским потребителем, если он будет меньше потреблять бананов и больше потреблять других фруктов, например, яблок, и косвенно поддерживать российского производителя", — уверен Алексей Плугов, генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса "АБ-Центр".

Колумбийский производитель пока пытается всеми силами спасти свой бизнес. Ученые утверждают, что дни сорта "Кавендиш" сочтены и спешат вывести новый сорт – устойчивый к грибку, и при этом вкусный и качественный. По оценкам, на это уйдет не меньше пяти лет.

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