На "Планерной" на рельсы упал человек

В Московском метрополитене на станции метро "Планерная" (Таганско-Краснопресненская линия) на рельсы упал человек. ЧП произошло на втором пути. Мужчина получил травмы, передает ТАСС.

Ранее в метро произошел еще один инцидент – мужчина упал на рельсы на станции "Ховрино". Ему удалось выжить благодаря действиям сотрудников метро и полиции.