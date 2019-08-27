Мария Шарапова уступила Серене Уильямс на старте US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США, проходящего на кортах Национального теннисного центра в Нью-Йорке.

Матч, продолжавшийся ровно один час, завершился со счетом 6:1, 6:1 в пользу американки. Спортсменки сыграли друг с другом на турнирах 22 раз под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Уильямс одержала 20 побед, Шарапова – две. В следующем круге американка встретится с соотечественницей Кэти Макнелли, передает ТАСС.

В настоящее время Серена Уильямс занимает восьмое место в мировом рейтинге. 23 раза она выиграла турниры Большого шлема в одиночном разряде. 186 недель спортсменка находилась на первой строчке мирового рейтинга.

Мария Шарапова занимает 87 место в мировом рейтинге. Она является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации. Россиянка пять раз выиграла турниры Большого шлема.

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США (US Open) проходят в период с 26 августа по 8 сентября. Призовой фонд турнира составляет порядка 57 миллионов долларов. Действующей победительницей турнира является спортсменка из Японии Наоми Осака.