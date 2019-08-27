Четыре дня в безвоздушном пространстве: ради Федора космонавты провели перестыковку вручную

Роскосмос проверит все системы МКС. Уже принято решение о создании спецкомиссии. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал об этом после успешной перестыковки "Союза" со станцией. Корабль приблизился к МКС трое суток назад, но тогда поломка оборудования на орбитальном комплексе помешала причалить.

Почти четыре дня Федор был вынужден находится в безвоздушном пространстве околоземной орбиты. И вот сегодня долгожданная встреча. Робота, как сообщают в ЦУП, тепло и радушно приняли на МКС. Со второй попытки корабль "Союз МС-14" пристыковался к станции.



В 3 часа 50 минут по московскому времени "Союз МС-14" с Федором на борту начал автономное сближение с МКС. Через час на корабле включилась аппаратура "Курс", которая и дала сбой во время первой стыковки. В этот раз оборудование отработало без ошибок. В 6 часов 12 минут "Союз" причалил к модулю "Звезда" Международной космической станции.

Накануне для того, чтобы освободить шлюз на модуле "Звезда", экипаж МКС был вынужден в ручном режиме провести перестыковку другого корабля — "Союз МС-13". Его отвели к другому стыковочному узлу. Последний раз подобную операцию российские космонавты проводили восемь лет назад.

"Автоматика подтвердила, что она надежна. Конечно, мы выявили проблему на самой станции. Мы увидели, что данное оборудование не отвечало на сигналы корабля. Но этой аппаратуре десять лет, и она не российского производства. Тем не менее мной принято решение о создании комиссии, которая должна в целом оценить состояние станции, всех ее блоков, агрегатов, чтобы, если будет принято политическое решение о продлении работы станции после 24 года, мы должны знать, какая деталь, какой узел находится в ресурсе, вне ресурса, какого производства, какое резервирование у нас по ним и так далее", — сказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

На орбите робот Федор примет участие в нескольких десятках экспериментах. В том числе и в испытаниях экзоскелета для космонавтов. На Землю андроид вернется 7 сентября. На МКС Федор прилетел не с пустыми руками. На "Союз" он привез научное оборудование, продукты и медикаменты.