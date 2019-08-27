Оплот террористов рухнул: журналисты первыми увидели освобожденный Хан-Шейхун

Одной из главных тем переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана станет ситуация в сирийской провинции Идлиб. Сирийские власти приступили к восстановлению инфраструктуры города Хан-Шейхун. Этот населенный пункт на юге провинции в течение 5 лет контролировали боевики. Освободить его удалось лишь на прошлой неделе. Журналист ВГТРК одним из первых увидел освобожденный город.

Впервые за долгие годы над площадью Хан-Шейхуна развивается сирийский флаг. Долгое время этот город считался форпостом террористов на юге провинции Идлиб. Позиции здесь были необычайно сильны у террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории России), которая позже стала назваться "Хайат Тахрир Аш-Шам" (также запрещена в России). И вот теперь официальный Дамаск вернул себе контроль над этим стратегически важным населенным пунктом.

Что сейчас происходит в Хан-Шейхуне, своим глазами впервые смогли увидеть иностранные журналисты. Военные корреспонденты из Италии, Болгарии, Греции приехали сюда понять, что на самом деле происходит в Сирии, и соответствует ли реальная картина той, о которой то и дело твердят некоторые западные СМИ.

Журналист из Италии Джани Миколессино признается: шокирован тем, во что превратили сирийские города террористы. А истории простых людей тронули в самое сердце.

"Хан-Шейхун долгое время оставался цитаделью различных террористических организаций. 2,5 тысячи боевиков были переброшены сюда из-за рубежа. Например, "Аль-Каида" (запрещена в России) пополняла своими бойцами местные группировки. И освободить этот район от террористов, откинуть их из этого района — очень важная задача", — говорит Джани Миколессино.

После того, как боевики заявили, что не собираются соблюдать режим перемирия и продолжили обстрелы городов в провинциях Хама и Латакия, а также предприняли несколько безуспешных попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим, сирийская армия пошла в наступление на позиции джихадистов. Хан-Шейхун, который с 2014 года был центром сосредоточения экстремистских бандформирований, стал целью номер один.

Трасса М5 соединяет Алеппо и Дамаск. Именно к ней 19 августа удалось пробиться правительственным подразделениям — это произошло к северу от Хан-Шейхуна. Тем самым сирийская армия перекрыла боевикам каналы снабжения и отрезала пути к отступлению. После этого судьба города и боевиков, фактически оказавшихся в котле, была предрешена.

Операцию по освобождению Хан-Шейхуна доверили бригаде генерала Сухейла, а именно ее элитному подразделению "тигров". Когда 22 августа штурмовые отряды вошли в город, сопротивление они не встретили. Боевики бежали раньше, фактически сдав город без боя. Тем самым Хан-Шейхун удалось не только отбить у террористов, но и избежать в городе больших разрушений, ведь как таковых боев в его пределах и не было. Благородя этому в городе быстро пошел процесс нормализации мирной жизни. К нему уже подключились и российские военные.

Офицеры Центра по примирению враждующих сторон привезли жителям Хан-Шейхуна продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

"Центр по примирению враждующих сторон, понимая ситуацию, доставил сегодня гуманитарную помощь местным жителям. Вы можете видеть мечеть, в которой в первую очередь был наведен порядок. Мирные жители вернулись в соседние дома. Проводят тут уже электричество. И эта работа ведется тут три дня — с момента, как освободили город от боевиков", — рассказывает генерал-майор Равиль Мугинов, представитель ЦПВС.

Сюда ежедневно приезжают несколько бригад медиков, ведут выездные приемы, обеспечивают необходимыми лекарствами. Местные власти тоже стараются, как могут, чтобы город и его жители как можно скорее забыли о войне и вернулись к нормальной жизни. Уже латают дороги, кладут новый асфальт, убирают мусор и расчищают завалы. Особое внимание к социальным объектам. В этой школе уже начали ремонт: заштукатурили и покрасили стены, сейчас восстанавливают остекление. Свои двери она откроет уже 1 сентября.

"Через два дня после освобождения Хан-Шейхуна мы начали работы по восстановлению города. Здесь учится около полутора тысяч детей. Как известно, боевики часто устраивали в школах свои казармы или командные пункты. А в этой школе они хотели обучать детей Хан-Шейхуна своим ценностям. Но жители отказались", — объясняет Мухаммад Фади Садун, губернатор провинции Идлиб.

То, что творили здесь боевики, местным жителям забыть не так-то просто.

"Мы жили в условиях блокады. Боевики нас не выпускали, но и еду, продовольствие не давали. Если как-то продукты удавалось добыть, они у нас их отбирали", — рассказывает Салех Абу-Аюш, житель города Хан-Шейхун.

Взятие Хан-Шейхуна стало логичным продолжением процесса создания зоны безопасности для подконтрольных официальному Дамаску населенных пунктов, которые подвергались постоянным обстрелам со стороны радикалов. Договоренности о прекращении огня боевики соблюдать не собирались и даже не скрывали этого. Поэтому альтернативы силовому решению вопроса в общем-то и не было. Все, что нужно теперь, это совсем немного времени, чтобы дать местным жителям и властям наладить мирную жизнь и восстановить все то, что боевики пытались здесь разрушить без малого почти 5 лет.