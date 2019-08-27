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27 августа 201909:40

Донской проиграл Чоричу в первом круге US Open

EPA

Российский теннисист, 122-я ракетка мира Евгений Донской на старте Открытого чемпионат США в трех сетах за один час 56 минут проиграл представителю Хорватии со счетом 6:7 (7:9), 3:6, 0:6.

Донской десять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок, а у Чорича, занимающего 12-е место в рейтинге ATP, десять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Таким образом, Чорич вышел во второй круг US Open, где ему будет противостоять болгарин Григор Димитров (78), обыгравший в первом круге итальянца Андреаса Сеппи (77) – 6:1, 6:7 (2:7), 6:4, 6:3.

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