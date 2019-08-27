Детский садик во Владивостоке после потопа превратился в бассейн

Во Владивостоке выпало более трети месячных осадков. Помимо инфраструктурных разрушений, затопленных улиц и сошедших оползней, пострадало детское учреждение, в помещении которого появилась вода — по колено.

Инцидент произошел в детском садике №37 "Ромашка". Пришедший с утра персонал, а затем и дети с родителями, обнаружили, что первый этаж покрыт водой. Люди спешно вооружились ведрами и стали ее черпать.

К настоящему времени последствия потока в садике устранены. В администрации Владивостока рассказали изданию PrimaMedia.ru, что вода удалена и детское учреждение работает в штатном режиме.