Уфимской проводнице севшего в поле Airbus А321 вручат республиканскую награду

Уфимской бортпроводнице вручат награду за проявленное мужество во время посадки самолета на кукурузном поле. Об этом в соцсети сообщил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Алию Слякаеву пригласили принять участие в чествовании, которое проведут "Уральские авиалинии". Именно высокий профессионализм экипажа и мужество позволили благополучно посадить самолет с полными баками при отказе двигателей, написал председатель Госсобрания – Курултая РБ. По его словам фестиваль "За честь республики", на котором пройдет награждение, состоится в сентябре.

Аварийная посадка самолета Airbus А321 рейсом до Симферополя произошла 15 августа. По мнению экспертов, в судно врезались птицы. В итоге экипаж совершил настоящее чудо — посадил самолет с неработающими двигателями в кукурузном поле. Все пассажиры были спасены, напоминает ГТРК "Башкортостан". Командир и второй пилот самолета стали Героями России. Другим членам экипажа вручены ордена Мужества.