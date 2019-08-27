Хоккейный СКА досрочно выиграл домашний турнир памяти Пучкова

В Санкт-Петербурге завершается предсезонный турнир имени Николая Пучкова, в котором принимают участие шесть клубов Континентальной хоккейной лиги. Накануне хозяева из питерского СКА победили омский "Авангард" (2:1) и досрочно выиграли соревнования.

Матч между двумя фаворитами турнира получился упорным и на голы Ткачева и Дергачева гости ответили точным броском Стася. В этот же день клуб "Сочи" переиграл финский "Йокерит" – 3:1.

После этих двух матчей стало ясно, что СКА никому не догнать – питерцы одержали 4 победы и набрали 12 очков. По 6 турнирных баллов у "Сочи" и "Йокерита", 4 очка – у "Авангарда", 3 – у нижегородского "Торпедо", 2 – у "Севестрали". До конца турнира остался один тур.