Ударный "Охотник" пойдет в серию через 5 лет

Новейший российский ударный дрон "Охотник" может отправиться в серийное производство в 2024 году. В данный момент проходят испытания беспилотника, они займут 2-3 года. Об этом на авиасалоне МАКС-2019 рассказал вице-премьер Юрий Борисов, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, новый российский дрон поднялся в воздух 3 августа 2019 года. Первый полет занял около 20 минут. Машина поднялась на 600 метров и сделала несколько кругов над аэродромом.



БПЛА "Охотник" – тяжелый разведывательно-ударный дрон, построенный по схеме "летающее крыло". Масса машины – 20 тонн, максимальная скорость – тысяча километров в час. По данным из открытых источников, робот сможет нести до 2 тонн бомб и ракет.