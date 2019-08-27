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27 августа 201915:41

Пельмень Кондольский: ради 200 килограммов полуфабриката житель Троицка сменил имя и фамилию

74.ru

19-летний житель Челябинской области сменил фамилию и имя, чтобы получить 200 килограммов популярного полуфабриката — пельменей. Именно такую награду предлагали организаторы необычного конкурса. Условием являлась смена имени и фамилии на "Пельмень Кондольский".

Жителя Троицка раньше звали Романом Грошевым. Весной 2019 года он узнал о конкурсе, где разыгрывалась увесистая партия пельменей. Недолго думая, парень решил подать заявление на смену имени и фамилии, чтобы стать победителем. Вскоре Роман-Пельмень получил новый паспорт.

Как сообщает 74.ru, родители и близкие сначала с трудом отнеслись к странному решению парня. Бабушка вовсе ему говорила, что тот и Россию готов продать за пельмени. Впоследствии окружающие стали с юмором воспринимать новое имя Романа.

По словам 19-летнего южноуральца, 200 килограммов пельменей от организаторов конкурса он так и не получил. Вместо этого парню выдали денежную компенсацию, поскольку посчитали, что везти полуфабрикат из Пензы, где и расположен завод производителя, было бы проблематично. Роман-Пельмень рассказал, что потратил полученные деньги на новый телефон и развлечения.

Сам парень утверждает, что нисколько не пожалел о своем поступке, поскольку это сработало ему только в плюс. Его приглашают на различные мероприятия, узнают прохожие. Также молодой человек работает в рекламной компании, где гордятся креативным сотрудником по имени Пельмень.

Правда южноуралец решил все-таки вернуть обратно свое прежнее имя и фамилию. По его словам, он не хочет идти с такими данными в армию, поскольку там его могут сделать кухонным работником. Кроме того, парень не желает, чтобы его дети имели отчество Пельменьевичи.

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