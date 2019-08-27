Автор "Зулейхи" посмотрела первые серии

В восторг от просмотра первых четырех черновых серий фильма "Зулейха открывает глаза" пришла автор романа Гузель Яхина. Пока сериал без чистого звука, видеографики и цветокоррекции. Драма о судьбе ссыльных переселенцев в 1930-е годы — лидер зрительских ожиданий в новом телесезоне на канале "Россия 1". Фильм покажут этой осенью.

"Это кино взрослое. Оно не заигрывает со зрителем, не развлекает, а предлагает думать: здесь не будет лишнего пафоса, гонки за сюжетом, кульминаций в каждой сцене и "крючков" в конце серии. Будет неспешное повествование, атмосфера, настроение. Будет дыхание Большой Истории", — делится своим первым впечатлением на своей страничке в Facebook лауреат премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" писательница Гузель Яхина.

Сюжет драмы таков: у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа. Женщину ссылают в Сибирь, где она и еще 30 ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без еды и крыши над головой. Здесь вместе собраны христиане, атеисты и мусульмане, немцы, татары, русские и чуваши, крестьяне и интеллигенты, деклассированные элементы и отъявленные уголовники. И все они отстаивают свое право на жизнь.

В главной роли – Чулпан Хаматова. Другие образы романа воплотили Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Елена Шевченко и другие замечательные актеры.

"Признаюсь, я изумлена. Фильм – очень хорош. Не то чтобы я заранее настраивалась на плохое, но были сомнения и опасения, конечно", — признается писательница.

Опасений было много: потянет ли молодой режиссер Егор Анашкин, не приукрасит ли историю государственный телеканал, не превратит ли в ее полную противоположность?

"Режиссер Егор Анашкин не просто потянул — он сделал крутой фильм, который по всем статьям ближе к полному метру, чем к сериалу, — подчеркивает Гузель Яхина. — А канал не стал цензурировать – ни политические моменты (важно, что в первую же минуту называются цифры раскулаченных), ни психологические (одна только сцена в бане Муртазы и Зулейхи чего стоит!), ни художественные (сериал сделан как большое кино – и это "ощущение полного метра" есть, его не убили на стадии монтажа и редактуры, как это иногда бывает в погоне за рейтингами)".

По мнению автора "Зулейки открывает глаза", это кино нельзя смотреть между делом: оно требует полного погружения: визуальный ряд очень важен. В фильм, хотя это и звучит настораживающе, встроена анимация. Причем прекрасная, от художника-постановщика "Сталкера" Рашита Сафиуллина. В сериале много длинных и бессловесных сцен, что очень смело для телевизионного канала, отмечает Гузель Яхина. Интересно, что первые 30 минут экранного времени главная героиня вообще молчит!

Гузель Яхина призывает не ждать от экранизации ее произведения киношности и развлечения, надрыва и пафоса.

Но в фильме очень яркая игра блестящего состава актеров, оправданный натурализм, много красивых, масштабных и дорогих сцен лесосплава, затопления баржи, а также сцен с животными. Медведи, волки, белки – все это есть. И все они настоящие!

"Неужели прямо все-все понравилось? – спрашивает себя писательница. — Нет, конечно. Были моменты, которые резали слух, смущали, показались исторически недостоверными и чересчур мелодраматичными, даже вызвали отторжение. Иначе и не могло быть. Но это все – не главное".

Главное, что фильм состоялся как художественное произведение, подчеркивает Гузель Яхина.

Автор драмы "Зулейка открывает глаза" теперь ждет вторую половину фильма и премьеру сериала на канале "Россия".