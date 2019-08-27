Власти обжалуют решение суда о незаконном отказе в митинге 31 августа

Власти Москвы подали апелляционную жалобу на решение Тверского суда о признании незаконным отказа в проведении митинга в центре столицы 31 августа. Об этом сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности Василий Олейник.

"Правительство Москвы подало апелляционную жалобу на решение Тверского районного суда от 26 августа текущего года по административному исковому заявлению от группы граждан Игоря Ефремова, Ярослава Конвая и Дмитрия Захватова к правительству Москвы об оспаривании отказа в согласовании шествия", — сказал Олейник.

Ранее СМИ сообщали, что Тверской суд частично удовлетворил иск Либертарианской партии России к московской мэрии, тем самым признав незаконным отказ в проведении акции в центре города.

Столичные власти не согласовали акции 31 августа из-за запланированных в этот день мероприятий, приуроченных ко Дню знаний. В этот день для школьников, студентов-первокурсников и их родителей будет проведена обширная программа, которая включит в себя концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии на улицах, в парках и пешеходных зонах, в том числе в центральной части города.