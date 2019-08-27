Евро-2020. Мактоминэй и Макгрегор сыграют против сборной России

Тренерский штаб сборной Шотландии по футболу во главе с главным тренером Стивом Кларком огласил список футболистов, которые примут участие в подготовке к матчам отборочной кампании чемпионата Европы-2020 против сборной России.

Всего в сборную Шотландии вызвано 24 игрока.

Среди них вратари Крэйг Макгилливрэй ("Портсмут", Англия), Джон Маклафлин ("Сандерленд", Англия) и Дэвид Маршалл ("Уиган", Англия);

защитники Эндрю Робертсон ("Ливерпуль", Англия), Грант Хэнли ("Норвич", Англия), Лиам Палмер ("Шеффилд Уэнсдей"), Лиам Купер ("Лидс Юнайтед", Англия), Грег Тэйлор и Стивен О'Доннелл (оба – "Килмарнок", Шотландия), а также Чарли Малгрю ("Уиган", Шотландия);

полузащитники Скотт Мактоминэй ("Манчестер Юнайтед", Англия), Стюарт Армстронг ("Саутгемптон", Англия) Роберт Снодграсс ("Вест Хэм", Англия), Райан Джек ("Рейнджерс", Шотландия), Каллум Макгрегор и Райан Кристи (оба – "Селтик", Шотландия), Кенни Маклин ("Норвич", Англия) и Джон Макгинн ("Астон Вилла", Англия);

нападающие Джеймс Форест ("Селтик", Шотландия), Оли Макберни ("Шеффилд Юнайтед", Англия), Мэтт Филлипс ("Вест Бромвич", Англия), Райан Фрейзер ("Борнмут", Англия), Стивен Нэйсмит ("Хартс", Шотландия) и Джонни Расселл ("Спортинг Канзас Сити", США).

Напомним, что матч Шотландия – Россия состоится шестого сентября в Глазго.