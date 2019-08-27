МАКСимальный эффект: Путин и Эрдоган обсудили планы на авиасалоне

МАКСимально насыщенный день. Президенты России и Турции на площадке Международного авиакосмического салона в Жуковском обсудили сотрудничество в авиационной сфере. Эрдоган стал первым зарубежным лидером, заглянувшим в кабину сверхсекретного Су-57.

Более 800 компаний из трех десятков стран, экспозиции площадью свыше 72 тысяч квадратных метров и сразу несколько премьер новейшей авиатехники. В первую очередь, премьера российского среднемагистрального самолета МС-21. В подмосковном Жуковском открылся авиакосмический салон МАКС, который в 2019 году стал еще и площадкой для переговоров на высшем уровне. Владимир Путин прилетел на МАКС, чтобы открыть его вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры ознакомились с образцами новейшей гражданской и военной техники, в том числе истребителем пятого поколения Су-57. Тем самым, что, по мнению экспертов, вполне способен заменить F35, который Турции не захотели продать американцы. И, конечно же, у политиков состоялись двусторонние переговоры.

"Как дела?" – встречает Путин Эрдогана.

Сегодня первый день авиасалона — торжественное открытие и приветствие от президентов России и Турции.

"Уверен, что всех наших зарубежных партнеров и, конечно, наших турецких друзей, турецкую делегацию заинтересуют достижения отечественного российского авиапрома и технических возможностей Воздушно-космических сил России последнего поколения. И это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Подчеркну, мы глубоко ценим международное внимание к российскому авиасалону. Видим в этом признание высокого интеллектуального, научно-технического и экспортного потенциала нашей страны, ее уникальных традиций самолетостроения, которые позволяют России оставаться в числе мировых флагманов авиакосмической отрасли, — отметил в своем выступлении Владимир Путин. — Мы понимаем, что перспективы авиастроения во многом зависят от широкой международной кооперации, от тесной кооперации разработок наших конструкторов, ученых, эффективного использования производственных мощностей. И заинтересованы в том, чтобы МАКС укреплял свои позиции авторитетной площадки делового общения, обмена идеями и заключения взаимовыгодных контрактов".

"Мой дорогой друг, господин Путин, дорогие участники. Мне очень приятной находиться здесь. Мы считаем авиасалон МАКС одним из ведущих в своем роде. Считаем, что наше сотрудничество с Россией придаст новый импульс развитию как авиационным, так и космическим технологиям", — с ответным словом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Владимир Путин приглашает гостя посмотреть представленную на авиасалоне новейшую российскую технику. И первым делом — новейший Су-57.

Эрдоган оказывается первым главой иностранного государства, воочию увидевшим кабину этой засекреченной машины.

"Позовите Шойгу", — просит президент.

Турецкий президент заинтересовался возможностью покупки истребителя Су-57. Это особенно актуально для Анкары после угроз США не продавать Турции свои F35 из-за того, что Турция приобретает у Москвы зенитно-ракетные комплексы С-400. Здесь же состоялся разговор, который из-за шума расслышали только стоявшие рядом корреспонденты информагентств. Эрдоган в шутку спросил у Путина, летает ли эта машина, можно ли ее купить? Путин ответил: летает, можете купить. Ну, а каков в деле Су-57, Эрдоган со всей делегацией смог убедиться через несколько минут, когда начались показательные полеты.

Новейшие самолеты Объединенного конструкторского бюро Сухого в составе шести боевых машин группой проходят над аэродромом. Потом разделяются — пара Су-34 и Су-35 отходят в сторону. В небе остается четверка Су-57. Демонстрирует высший пилотаж — мертвая петля.

27 августа впервые Су-57 был представлен широкой публике. Первое, что бросается в глаза — в отличие от предшественников. Оружие у самолета спрятано в контейнерах. Все — ради снижения заметности. Первый борт в войска должен быть поставлен в войска уже в этом году. А до конца 2027 года Воздушно-космические силы получат 76 таких истребителей. Управляемый вектор тяги, крейсерская сверхзвуковая скорость — в воздушном бою эти преимущества делают его непобедимым.

Позже на пресс-конференции Владимир Путин еще раз затронет тему возможных поставок за рубеж наших новейших истребителей.

"Мы говорили о сотрудничестве по Су-35, четвертого с двумя плюсами поколения, и о возможной работе даже по новому самолету Су-57. У нас возможностей много, мы демонстрировали новые системы оружия, новые системы радиоэлектронной борьбы. Многое, на мой взгляд, заинтересовало наших турецких партнеров. И не только с токи зрения приобретения, но и с точки зрения совместного производства", — добавил глава российского государства.

Осмотрели президенты и пассажирский МС-21, делегации зашли и в салон самолета. А восхищение зрителей вызвал показательный полет, когда многотонная машина, не предназначенная для предельных режимов, запросто выполняет проход с креном под 60 градусов, а потом уходит с набором высоты почти вертикально вверх. С аэродинамикой у МС-21 — все в порядке.

Использование композитных материалов позволило снизить взлетный вес. Чуть более широкий, чем у конкурентов фюзеляж позволяет разместить пассажиров с большим комфортом.

Новые российские вертолеты – это, без преувеличения, настоящий прорыв. Почти каждый год на рынке появляются сразу несколько новых типов и модификаций. Путин и Эрдоган осматривают транспортный Ми-38. Более вместительный, чем его предшественник Ми-8, намного более комфортный. Многоцелевой Ка-62 дает начало целому семейству вертолетов. А на казанском стенде — настоящий воздушный лимузин – вертолет "Ансат", в котором был установлен салон, не уступающий в комфорте Aurus Senat.

- Официальная цена – 8 миллионов долларов. Но можем и подарить! – радуют Эрдогана россияне.

У макетов боевых беспилотников президенты задерживаются, чтобы обсудить технико-тактические характеристики. Эрдогана интересует высота и незаметность беспилотника.

- На какую высоту беспилотник поднимается? – интересуется переводчик Эрдогана у Путина.

- 17 километров, — отвечает президент России. – 6 тысяч километров – дальность,

Путешествие на 10 лет вперед: на МАКСе представлен макет будущего дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR929 совместного российско-китайского производства. Он еще только проектируется. Гости осматривают кабину пилотов и пассажирский салон. Экономкласс показался турецкому президенту тесным. Но Путин объяснил, что на дальних перелетах расстояние между кресел будет больше — для удобства пассажиров. Поработал на МАКСе сегодня и экипаж Международной космической станции (МКС). Алексея Овчинина и Александра Скворцова вызвали на прямую связь. Речь о сегодняшней стыковке "Союза" с роботом Федором на борту.

"Дорогие друзья, мы вас приветствуем, — обратился к экипажу МКС Путин. – Поздравляем с результатами сегодняшней работы. Знаем, что ситуация была нештатной. Но вы, как обычно для наших космонавтов, справились блестяще с этой работой. Надеюсь, что дальше все пойдет, как у нас говорят в России, как по маслу. Но движение по маслу, конечно, зависит от таких высококлассных специалистов как вы. Надеюсь, что Федор вам тоже окажет всю необходимую помощь и поддержку в вашей серьезной, важной, интересной и нужной всем нам работе".

Завершая обход экспозиции МАКСа, Путин угостил гостей мороженым, как это он делал уже не раз.

- 210 рублей, — огласила цену за два стаканчика продавщица.

Путин протянул пятитысячную купюру.

- Министру на развитие сдачу отдадите, — распорядился он в шутку, глядя на Мантурова.

- Вкусно, — пробует мороженое Эрдоган.

- Пломбир и шоколад! – делится секретом вкуса российского мороженого продавщица.

Впрочем, на оставшиеся деньги все же решили угостить мороженым всех членов делегации. Но даже в такой неформальной обстановке продолжается обсуждение важных вопросов. Вновь возникла тема поставок российского оружия в Турецкую Республику комплексов С-400.

"Сегодня еще одна поставка прошла", — напомнил Эрдогану Путин.

Об этом контракте президенты говорили и на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы воспользовались приездом господина Эрдогана на МАКС, чтобы обсудить в том числе перспективные совместные проекты, в частности, реализацию контракта по зенитно-ракетным комплексам С-400 "Триумф", — говорит Путин.

"По С-400 сейчас идет второй этап поставки, она продолжится до конца сентября. Также будет продолжатся подготовка персонала. Мы хотели бы распространять такое сотрудничество на все остальные сферы оборонной промышленности", — пожелал Реджеп Тайип Эрдоган.

МАКС-2019 набирает обороты. 27 и 28 августа здесь ждут специалистов авиастроения. А с 29 августа авиасалон готов будет принять всех любителей авиации.