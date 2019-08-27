Прокуратура и полиция разберутся с теми, кто угрожал съемочной группе канала "Россия 24"

Вопиющий случай жестокого обращения с животными выявили зоозащитники на востоке столицы. Медведя и волка держали впроголодь в тесных клетках на заднем дворе ресторана. А их мучители яростно напали на нашу съёмочную группу в попытке скрыть своё преступление. Теперь на персонал ресторана заведут ещё одно дело — за угрозы и оскорбления.

"Не надо камеру трогать! — Камеру никто не трогает. — Как это не трогает? — Вот так! Повернись! Посмотри! Обернись!"

Охранники ресторана, а точнее целого комплекса разнообразных заведений "Мой двор", расположенного между улицей Сталеваров и МКАД, действуют решительно и грубо.

По команде управляющего весь личный состав высыпает на улицу, чтобы скрыть от камеры вольеры с дикими животными. Фотографии медведя и волка в крохотных клетках, опубликованные в Интернете, вызвали возмущение общественности.

Стоит ли говорить, что ни одного документа на животных нам не показали. Несмотря на все ухищрения персонала нам все-таки удается заснять условия, в которых здесь содержат зверей на потеху клиентам. Картина удручающая. Медведь, едва поворачиваясь в клетке, ест черствый хлеб и какую-то жижу. Вызываем полицию.

"Нас оскорбляли неоднократно. Записано на камеру, матом вот этот человек ругался и угрожал. Он сейчас мешает съемке. Товарищи полицейские, я прошу вас защитить съемочную группу".

Не обращая никакого внимания на прибывший наряд, управляющий продолжает нападать на съемочную группу.

Банкетные залы ресторана оформлены в охотничьем стиле. На стенах медвежьи шкуры и кабаньи головы. Живой медведь на заднем дворе — дорогая эффектная игрушка дополняющая интерьер общепита.

"Нахождение крупного дикого животного в таких условиях — в металлической клетке – это 245-я статья, "жестокое обращение с животными", — говорит Эльвира Стрельникова, зоозащитница.

Угрозы и оскорбления в адрес нашей съемочной группы и зоозащитников мы тоже решили без внимания не оставлять. Заявления в полицию и прокуратуру уже написаны.