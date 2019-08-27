Лондон требует от Брюсселя изменить пункт соглашения по ирландской границе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре сообщил главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, что заключение соглашения об условиях Brexit невозможно без изменения пункта по ирландской границе.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба главы британского правительства.

Речь идет об отмене для Северной Ирландии особого режима пребывания в составе таможенного союза ЕС после выхода Великобритания из состава Евросоюза 31 октября 2019 года.

При этом Джонсон сослался на Белфастское соглашение (так называемое "Соглашение Страстной пятницы") 1988 года, подчеркнув, что после Brexit Лондон не станет вводить проверки и контроль на границе Ирландии (стране, которая остается в рамках ЕС) и Северной Ирландии (части территории Соединенного Королевства).