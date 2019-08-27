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27 августа 201923:54

В жилом доме на юге Москвы загорелась электропроводка

"Мобильный репортёр"

Эвакуация жилого 24-этажного дома проходит на Каширском шоссе из-за пожара в электрощитовой.

По сообщению "Интерфакса", в доме №94 на Каширском шоссе загорелись кабели с 12 по 15 этаж. Людей выводят по лестницам. Информация о пострадавших пока не поступала.

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