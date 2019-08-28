Спасатели вывели из горящей многоэтажки на юге Москвы 17 человек

В Москве горит 24-этажный жилой дом на Каширском шоссе, неподалеку от метро Домодедовская. Сообщается, что воспламенились кабели с 12 по 21 этажи.

Сейчас половину из них потушили, однако на пяти этажах пожар продолжается. Общая площадь возгорания — 45 квадратных метров. Из дома эвакуировали 17 человек. Информация о пострадавших не поступала, передает телеканал "Россия 24".