В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

В среду на итальянском острове Лидо начинается Венецианский кинофестиваль. Его открывает картина "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях.

Сюжет "Правды" рассказывает о пожилой французской актрисе, которую окружает море поклонников. После публикации мемуаров к ней прилетает взрослая дочь со своей семьей. Долгожданное воссоединение перерастает в открытый конфликт.

В основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля вошла 21 картина. Россию представят фильм "Преступный человек" режиссера Дмитрия Мамулии, а также отреставрированная версия фильма Василия Шукшина "Калина красная", которая вошла в программу "Венецианская классика" (премьера картины состоялась в 1973 году).

Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.

Венецианский кинофестиваль завершится 7 сентября, сообщает "Интерфакс".