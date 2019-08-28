Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков

Вступление в силу закона "Об органической продукции" может привести к исчезновению с полок российских магазинов импортных продуктов, имеющих соответствующую маркировку.

Как пишет газета "Коммерсант", сегодня в российских магазинах представлен обширный ассортимент импортной органической продукции, имеющей международные сертификаты, выданные в основном в ЕС.

С 2020 года (с этого года вступает в силу федеральный закон) эта продукция должна иметь российские сертификаты, а получить их невозможно из-за неготовности механизмов. Так, например, в стране работает только один аккредитованный орган сертификации. Кроме того, подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака "органик" и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты.

В результате импортные продукты придется снимать с продажи для смены упаковки, что грозит миллиардными убытками поставщикам и ритейлу. Обо всех рисках сказано в письме исполнительного директора "Русбренда" (ассоциация производителей товаров широкого спроса) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву. В министерстве сообщили, что письмо находится на рассмотрении, уточняет "Коммерсант".

По данным Национального органического союза (НОС, главная организация органических производителей в России), рынок органических продуктов питания является одним из самых быстроразвивающихся; темпы роста – 10-12 процентов в год, в этом году потребление достигло 100 млрд евро.

"Сегодня Европа готова производить 25 процентов органической продукции, которую она потребляет, а остальное – 75 процентов – в ближайшее время будет завозить, — заявил директор НОС Олег Мироненко 11 июля этого года в рамках Всероссийского дня поля, прошедшего в Ленинградской области.

По данным НОС, сейчас в мире под органикой — 70 млн гектаров земли, из них порядка 16 млн гектаров — это пашня. При этом в России 34 млн гектаров пахотной земли находится в брошенном состоянии.

"Но при этом у нас всего 100 производителей органики. Сейчас задача нового закона — запустить производителей органики на эту территорию", — отметил Олег Мироненко, добавив, что надо развивать внутренний рынок, чтобы не стать сырьевым придатком и в этой области, так как Европа ждет в основном поступления сырья, а не готовой продукции.

Для этого, уверен эксперт, нужно, чтобы правила, определяемые законом, не менялись. Сектор должен поддерживаться государственными и частными инвестициями. В-третьих, в этом секторе пока много фальсификата, и важно формирование честного рынка. Еще одна проблема — отсутствие рынка сертификационных услуг.