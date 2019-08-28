Жертвы миллиардера Эпштейна выступили в суде Нью-Йорка

Десятки жертв миллиардера Джеффри Эпштейна выступили в окружном суде Нью-Йорка. Они рассказывали о том, как покойный финансист принуждал и оскорблял их, и до конца избегал попыток привлечь его к ответственности.

Слушания длились три часа. Их назначили после того, как прокуратура попросила снять обвинения в связи со смертью ответчика.

По словам обвинительниц, они хотели бы посмотреть Эпштейну в глаза, увидеть, как он страдает. Но его предполагаемое самоубийство в тюрьме лишило их этой возможности. Адвокат Глория Оллред, которая представляла нескольких обвинителей, заявила, что смерть Джеффри Эпштейна не заканчивает это дело.

После смерти финансиста генпрокурор Уильям Барр пообещал продолжать расследование и привлечь к ответственности всех, кто мог помогать Эпштейну, передает телеканал "Россия 24".