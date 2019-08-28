"Гремио" стал первым полуфиналистом Кубка Либертадорес

В главном клубном состязании Южной Америки – Кубке Либертадорес, — настали времена решающих матчей. Накануне стартовали ответные поединки стадии 1/4 финала, в которых будет определена четверка лучших команд континента. Первым стал бразильский "Гремио".

При этом "бессмертные" из Порту-Алегри встречались с соотечественниками из клуба "Палмейрас" и после домашнего поражения со счетом 0:1 в гостях на многое рассчитывать не могли. Мало того, на 14-й минуте хозяева забили гол (Луис Адриано) и, казалось, что все в этой паре решено.

Однако гости на редкость быстро оправились от нокдауна и сами перевели игру "в партер", забив два гола в течение 4-х минут: на 18-й отличился Эвертон с подави Алиссона, а на 22-й сам Алиссон провел второй мяч. До конца встречи результат не изменился и "Гремио" попал в полуфинал за счет большего числа голов, забитых на чужом поле.

Три другие пары четвертьфиналистов проведут свои встречи позднее. В споре еще двух бразильских команд "Фламенго" дома выиграл у "Интернасьоналя" (2:0) и будет принимать соперника в роли фаворита. Аргентинский "Бока Хуниорс", кажется, в первом гостевом матче решил все вопросы, разгромив эквадорский ЛДУ (3:0). Еще один представитель Аргентины "Ривер Плейт" в гостях будет отстаивать домашнюю победу (2:0) над парагвайским "Серро Портеньо".