Гандбол. Женский ЦСКА стартует в чемпионате России матчем со "Звездой"

Дебютанты чемпионата России по гандболу среди женских команд из столичного ЦСКА проведут первый домашний матч нового регулярного турнира против звенигородской "Звезды". Армейская команда стала двенадцатой участницей отечественной гандбольной Суперлиги.

Спортсменки, защищающие цвета "красно-синих", имеют богатый опыт выступлений на самом высоком уровне. Многие из них участвовали в еврокубковых соревнованиях, играх за сборные России, матчах в составах европейских и национальных команд. За армейцев выступают олимпийские чемпионки Дарья Дмитриева и Виктория Жилинскайте, а также такие яркие гандболистки как Полина Горшкова, Сабина Якобсен, Полина Ведехина, Шана Массон, Наталья Чигиринова, Юлия Маркова и многие другие.

"В ЦСКА я хочу провести время с удовольствием, но не стоит забывать, что любой вид спорта полон испытаний. Нам предстоит очень постараться, чтобы достичь самых высоких целей. И, конечно же, название нашего клуба означает, что мы должны быть воинами", — убеждена правая крайняя армейской команды македонка Сара Ристовска.

"Все хотят побеждать, это очевидно, — говорит главный тренер ЦСКА датчанин Ян Лесли. – У нас такая же мечта, такие же амбиции: быть лучшими в каждом матче. Мы усердно работаем, лучше узнаем друг друга. Цель ЦСКА в стартующем сезоне – постараться выиграть каждый матч".