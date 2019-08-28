Виторган родил правнукам двоюродную бабушку

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз. У актера и его 57-летней жены Ирины Млодик родилась вторая дочь. Об этом он сообщил на своей станице в Instagram. Девочку назвали Клара.

"У нас пополнение, на свет появилась еще одна доченька... В честь моей мамы... Кларочка!!!" – написал Виторган.

Также он выложил фото, где он запечатлен с женой и двумя дочками – новорожденной Кларой и полуторогодовалой Этель. От предыдущих браков у Эммануила Гедеоновича есть дочь Ксения и сын Максим. Кроме того, у актера пять внуков и двое правнуков, которые старше, чем его младшие дочери. Таким образом третья дочь Виторгана стала его правнукам двоюродной бабушкой.

Ирина Млодик рассказывала, что старшую дочь Этель выносила сама. В этот раз, по-видимому, пара прибегла к услугам суррогатной матери, так как на недавних фото Ирины в соцсетях никаких признаков беременности нет.

В прошлом году в программе "Привет, Андрей!" Виторган показал дочку Этель и от переполнявших его чувств расплакался. Также Эммануил Гедеонович рассказывал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1", что сын Максим так и не принял его новый брак и дочь.