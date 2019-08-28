Тело последнего рабочего вытащили из-под завалов в Новосибирске

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Новосибирске, общее число жертв происшествия достигло трех, сообщила компания-владелец постройки. По ее данным, больше людей под обломками нет. Очевидцы сняли на видео спасательную операцию.

"Извлекли тело последнего погибшего. Руководство СГК выражает искренние соболезнования семьям и близким погибших", — сообщили в пресс-службе "Сибирской генерирующей компании".

ЧП произошло около полудня по местному времени 28 августа на Ударной улице, где бригада из 13 рабочих вела ремонт теплотрассы. Пятерых из них засыпало в котловане обломками обрушившейся стены стоявшего рядом одноэтажного здания. К спасательной операции привлекли 380 сотрудников МЧС, на поиски людей ушло более трех с половиной часов. Из пятерых поднятых на поверхность выжить удалось только двоим рабочим, они находятся в больнице.

По факту произошедшего возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".