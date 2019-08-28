Хоккей. "Салават Юлаев" переиграл "Нефтехимик" в товарищеском матче

В рамках заключительного предсезонного матча уфимский "Салават Юлаев" на льду домашней "Уфа Арены" в серии буллитов обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 3:2.

Основное время встречи завершилось вничью – 0:0. У хозяев льда шайбы забросили Глеб Кузьмин (3-я минута) и Родион Амиров (53), а у гостей отличились Зак Митчелл (11) и Максим Грошев (53). В серии буллитов точнее оказались хозяева льда – 2:1, победный бросок на счету Артема Пименова.

Напомним, в первой игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" 3 сентября на выезде сыграет с пекинским "Куньлунь Ред Стар", а "Нефтехимик" днем ранее в Минске встретится с местным "Динамо".