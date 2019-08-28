Во Владивостоке введен режим ЧС

Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службы мэрии, дня, 28 августа, режим ЧС будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии.

По информации городских властей, инфраструктуре нанесен серьезной ущерб: подтоплены дороги, жилые дома, фиксируется сход сели, обрушено несколько подпорных стен. Из-за проливных дождей реки выходят из берегов.

Затопленными остаются около 100 частных домовладений в районе станции Спутник и Фанзавода. Размыта дорога к селу Береговое на мысе Песчаный. В городе к среде выпало две месячных нормы осадков. Работает пункт временного размещения для жителей подтопленных домов.