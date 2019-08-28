"Спартак" нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Турции

Московский "Спартак" рассчитывает в ближайшее время подписать нападающего стамбульского "Галатасарая" Мбайе Дьяну. В прошлом сезоне 27-летний сенегальский футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции, забив 30 мячей за "Касымпашу".

По информации Fanatik, представители красно-белых уже сделали официальное предложение по Дьяну. Спартаковцы готовы заплатить за сенегальца 9 миллионов евро. Сам футболист хочет получать в столичном клубе 3,5 миллиона евро в год.

Действующий контракт сенегальского форварда с "Галатасараем" рассчитан до лета 2023 года.