Су-57 вошел в плоский штопор. Видео

Невероятно сложную фигуру — "плоский штопор" — удалось выполнить во время тренировочного полета пилоту новейшего российского истребителя Су-57.

Еще недавно считалось, что плоский штопор вводит самолет в критический режим полета, который ведет к катастрофе. Превратить его в зрелищный трюк позволили двигатели с управляемым вектором тяги, сообщает "Россия 1".

При выполнении пилотом штопора машина летит вниз по спирали, вращаясь по трем осям. И контролируемый штопор — это не только эффектная фигура высшего пилотажа, но и прием, позволяющий мгновенно изменить направление движения.

И способность Су-57 выполнять такие маневры дает ему серьезное преимущество в воздушном бою.