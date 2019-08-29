Девять жителей Иркутской области награждены за спасение людей от паводка

Владимир Путин подписал указ о награждении медалью "За спасение погибавших" жителей Иркутской области. В списке девять человек. Как сказано в документе, они удостоены наград за смелые и решительные действия во время паводка.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, напоминает телеканал "Россия 24". Погибли 25 человек, шестеро пропали без вести. Подтоплено было более 10 тысяч жилых домов. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Тулун и Нижнеудинск.