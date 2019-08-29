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29 августа 201900:20 Дарья Тихомирова

Великобританию охватили протесты

Великобританию охватили протесты

Манифестанты выступают против решения Елизаветы Второй поддержать инициативу премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента. Митинги проходят в Лондоне, Манчестере и Эдинбурге. Суть в том, что из-за приостановки работы парламента до 14 октября депутаты не смогут помешать Борису Джонсону провести Брексит без сделки. Оппозиционные лейбористы готовы пойти на крайние меры.

Британские депутаты в недоумении, граничащем с бешенством. Они еще не перевернули календарь, а у них уже "снова третье сентября". В этот день парламент должен вернуться с каникул, но уже через неделю работа будет приостановлена именем королевы. Пять недель вынужденного простоя до середины октября – не успеешь оглянуться, на носу Брексит!

Премьер-министр Борис Джонсон, кажется, нашел способ блокировать депутатов, чтобы те не мешали готовиться к историческому событию. Под предлогом планирования новой правительственной программы.

"Нынешнее правительство Великобритании пошло на очень серьезные шаги. Просьба к королеве продлить каникулы и сократить работу парламента говорит о том, что в экстренной ситуации демократические процедуры можно легко нарушить. Не до демократии, когда дело касается суперсерьезных вещей", — считает Александр Кареевский, экономический обозреватель.

Оппозиционные партии в один голос заявили, что сделают всё возможное, лишь бы заблокировать выход из ЕС без сделки. Лидер лейбористов Джереми Корбин заговорил о вотуме недоверия главе правительства.

"Это беззаконие и беспредел. Премьер-министр, избранный небольшим числом людей, пытается грубо обуздать парламент и предотвратить любую дискуссию. Такое впечатление, что главное желание Джонсона – это очертя голову броситься в объятия Дональда Трампа. Джонсона необходимо привлечь к ответственности", — возмущен Джереми Корбин, лидер лейбористов.

Действия Бориса Джонсона вызвали шквал критики в британском обществе. Петиция с требованием не приостанавливать работу парламента набрала за считанные часы более полумиллиона подписей. По опросам, только 27% британцев поддерживают решение премьер-министра. Несогласные с приостановкой работы парламента вышли на улицы и призывают остановить переворот.

Выход из Евросоюза не будет легким — этого опасаются не только в самом Соединенном королевстве, но и за его пределами. Вопрос в том: заплатит ли Лондон по счетам.

"Британцы должны будут закрыть долги и внести финансовые взносы при любых обстоятельствах, независимо от того, будет ли заключена сделка или нет. Юридические и финансовые обязательства должны и будут соблюдаться. Важно, чтобы при обсуждении этого вопроса не возникал конфликт", — предупредил Пьер Московиси, министр экономики Франции в 2012-2014 гг.

Ситуация вокруг Brexit оказалась в тупике. До сегодняшних событий Борис Джонсон говорил, что ждёт от Брюсселя изменений в сделке, которую согласовала ещё Тереза Мэй. Евросоюз пересматривать условия отказался.

Лондон должен оформить развод с Брюсселем 31 октября. Евросоюз, которые не хочет возобновлять переговоры, рискует не получить от Великобритании обещанных отступных: 47 миллиардов евро. Кто кого и за что наказывает – не могут понять ни политики, ни простые британцы.

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