Российские истребители могут стать альтернативой F-35 для ВВС Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает, что в случае, если стране не удастся получить американские F-35, Анкара рассмотрит возможность приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57.

Возвращаясь из поездки в Россию, Эрдоган напомнил журналистам, что Турция — не рынок для продажи военных самолетов F-35, а один из их производителей. По его словам, если США не поставят их, то будет рассмотрен в качестве альтернативы вариант приобретения новейших российских истребителей.

Как сообщалось, ранее Вашингтон из-за поставок Турции российских зенитно-ракетных систем С-400 неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35, напоминает "Интерфакс".