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29 августа 201908:00

В Подмосковье нашли плантацию конопли

Global Look Press

В Раменском районе Подмосковья сотрудники правоохранительных органов обнаружили участок площадью около 3 гектаров с дикорастущей коноплей. Результаты исследования показали, что изъятые образцы растений являются наркотическим средством — марихуаной.

В результате скашивания с использованием специальной техники, перепахивания почвы и сжигания очаг произрастания наркотика был ликвидирован. Общая масса уничтоженных растений составила более 3 тонн, передает ТАСС.

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