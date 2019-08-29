Пострадавшие от наводнения в Приангарье смогут получить жилье, сохранив жилищный сертификат

Часть жителей Иркутской области, потерявших свои дома при наводнении, уже определились с новым местом жительства, сообщает ГТРК "Иркутск". В настоящий момент все они остаются в санатории "Братское взморье". Для пострадавших он стал пунктом временного размещения. Встречу с людьми депутаты и председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол. Жители рассказали о своих планах по переезду.

Пожилая женщина переедет к внуку в Иркутск. А одна из многодетных семей планирует остаться в Братске — ее глава уже нашел работу на "БрАЗ". Мать-одиночка, имеющая справу об инвалидности, сейчас пытается доказать свои права на законные квадратные метры. Другая семья приобрела дом с участком в Баклашах.

— Хороший дом. Бывшие хозяева отдают его вместе с урожаем.

Для всех, кто все еще не смог определиться с новым местом жительства, председатель Заксобрания рассказал об одном из посёлков в Черемхово. Проект принадлежит крупной госкорпорации. Сейчас там полным ходом идет работа на строительной площадке. Если новый дом выбрать именно здесь, собственник сможет сохранить жилищный сертификат и у него останется право на приобретение вдобавок другого жилья.

"До 1 ноября там будут сданы шестьдесят квартир. Это дома, рассчитанные на двух хозяев, каждый из них имеет 6 соток земли. Скоро там построят школу и физкультурно-оздоровительный центр", — рассказал председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол.