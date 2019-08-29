Сенцов этапирован из колонии в Лабытнанги в Москву

Адвокат украинского режиссера Олега Сенцова, заявил, что ему ничего не известно об этапировании осужденного. Ранее появилась информация, что Сенцова перевозят из колонии в ЯМАО в Москву. Впрочем, адвокат не исключает, что это было сделано специальным этапом, на самолете.

Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан ФСБ в числе членов диверсионной группы организации "Правый сектор" (запрещена в России). Они готовили теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе. Ранее в СМИ появились предположения, что Олега Сенцова могут отправить на Украину в рамках обмена задержанными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря ранее о подвижках в вопросе обмена удерживаемых в России и на Украине лиц, заявлял, что "определенные контакты на этот счет осуществляются", передает РИА Новости.

Накануне на Украине апелляционный суд освободил из-под стражи Кирилла Вышинского. Его отпустили прямо в зале заседаний.