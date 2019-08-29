"Барселона" получила отказ от "ПСЖ" по трансферу Неймара

Представители "Барселоны" не смогли договориться со своими коллегами из французского "Пари Сен-Жермен" по покупке бразильского нападающего Неймара. Каталонцы сделали парижанам предложение в размере 170 миллионов евро, но эта сумма оказалась недостаточной для "ПСЖ".

Переговоры между сторонами идут сложно из-за желания представителей французского клуба выручить с продажи Неймара большие деньги – других игроков в качестве компенсации они не рассматривают, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на RMC Sport. "Блаугранас" же как раз и предпринимают попытки сбить цену за счет включения в сделку одного-двух футболистов.

Напомним, что нынешним летом Неймара пытаются купить несколько клубов: помимо "Барселоны" на него также претендуют мадридский "Реал" и туринский "Ювентус".