После голодовки и пневмонии умер "мастер эпизода" Александр Числов

"Мастер эпизода" Александр Числов, снявшийся почти в 150-х фильмах, умер сегодня в Москве. Как сообщили ТАСС в Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, артист не дожил до 55 лет.

18 августа Числов попал в реанимацию 33-й больницы в Сокольниках с тяжелой формой пневмонии. Кроме того, у Числова проявились признаки психиатрического заболевания. Как рассказал на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" друг актера, перед болезнью он голодал 10 дней, опасаясь, что его отравят.

В итоге артист перестал ходить и очутился в больнице. По словам друга Числова, надежды на выздоровление были. Но боровшимся за жизнь Александра почти полмесяца врачам спасти его не удалось. Дата и место похорон артиста пока не известны.

Александр Числов снялся почти в 150 фильмах, таких, как "Сто дней до приказа", "Горячев и другие", "Петербургские тайны", "Курочка Ряба", "Вор", "Легенда номер 17".