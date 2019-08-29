Тамбовских школьников будут учить академики РАН

Академики Российской академии наук помогут педагогам областного центра. В Тамбове будут созданы базовые школы РАН. Как рассказали на ежегодной педагогической конференции, это совместный проект академии и Минпросвета. В него включили четыре образовательных учреждения региона — гимназия №12, а также лицеи №6, №14 и №29. Этим учебным заведениям отданы лидирующие позиции различных рейтингов, сообщает ГТРК "Тамбов".

Одним из важнейших критериев отбора стали высокие показатели успеваемости учеников. Целью программы является ориентирование и подготовка школьников к исследовательской работе. Это поможет подготовить кадры в сфере науки и высоких технологий. Специалисты РАН окажут методическую помощь. В рамках программы будет укреплена материальная база школ, а у учеников появится возможность развивать интеллектуальный потенциал.

"Обучающиеся не будут при этом перегружены. Речь идет различных факультативах, учебных курсах и внеурочной деятельности", — пояснилзамначальника управления по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН Александр Соломатин.