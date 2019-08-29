Гоночная машина сбила искавшего короткий путь домой мотоциклиста и его сына

В Аргентине решивший сократить путь мотоциклист выехал на раллийную трассу и тут же врезался в гоночный автомобиль, сообщает Rio Negro. Зрители сняли происшествие на видео.

Авария произошла днем 25 августа в провинции Рио-Негро, где и проходили соревнования. Мужчина с 10-летним сыном каким-то образом объехал все ограждения и рванул по дороге, рассчитывая удрать от бросившихся за ним организаторов ралли. Далеко уехать ему не удалось — в секции Сервантеса он лоб в лоб столкнулся с двигавшимся на высокой скорости гоночным автомобилем, за рулем которого находился претендовавший на победу Мауро Дебаса.

От удара 44-летний мужчина и его сын вылетели из седел и приземлились прямо перед машиной. Гонку тут же остановили, пострадавших доставили в больницу. К удивлению врачей, они сравнительно легко отделались — вывихами и переломами бедра.