Российские волейболистки обыграли команду Словакии

Женская сборная России по волейболу завершила групповой этап чемпионата Европы. В заключительном матче наши девушки победили команду Словакии в трех партиях.

Сборная России, досрочно вышедшая в плей-офф, не испытала больших проблем в игре со хозяйками площадки. Счет партий (25:14, 25:9, 25:1) в пользу россиянок. Сборная России набрала 13 очков и заняла второе место в группе D. На первом месте немки 14 очков. У сборной Словакии третье место – 8 очков. Далее расположились команды Испании (5), Белоруссии и Швейцарии по 1.

В чемпионате Европы принимают участие 24 команды, разбитых на четыре группы. Соревнования проходят в четырех городах – Братиславе, Будапеште, Лодзи и Анкаре.