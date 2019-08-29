Новый состав Рады пообещал Зеленскому работать хоть до утра

Верховная рада нового созыва на первом заседании определяет состав украинского правительства. Ранее парламент избрал своим спикером руководителя президентской партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. Ну, а что касается министров — на пост главы Минобороны депутаты утвердили предложенную президентом Зеленским кандидатуру Андрея Загороднюка.

Осваиваться в новом пространстве будущие депутаты Верховной рады нового созыва начали еще днем в среду. Коллега президента и по партии, и по ремеслу, юморист Грищук, в соцсетях рассказывал подписчикам, как ищет буфет.

Вопросы пропитания в первый день работы парламента – особо актуальны, ведь перед народными избранниками стоит задача сформировать кабинет министров. Благо, сколько ни продлится сессия, депутаты вряд ли разорятся: в буфете самое дорогое блюдо в меню – филе семги за 174 гривны, при этом в городе дешевле, чем за 300 гривен, это блюдо не найти.

Занимая места в зале, будущие депутаты рассмотреть систему для голосования смогли не сразу. Ее закрывала газета с портретом женщины на первой полосе. Однопартийцы экс-президента Порошенко, развязавшего войну на юго-востоке, таким образом решили напомнить коллегам о матерях, которые теряют сыновей в Донбассе.

Общее внимание бывший президент привлек и после того, как новый состав парламента принес присягу. Получив удостоверение депутата, Порошенко почти сразу же выронил его. А еще нахамил журналисту и вырвал у него телефон, с которого репортер вел трансляцию.

В Верховной раде IХ созыва сформированы 5 фракций, и впервые в истории украинского парламента коалицию образовала одна политическая сила. Получив 254 мандата, партия "Слуга народа" в ближайшие 5 лет может в одиночку принимать решения.

Спикером нового состава парламента избрали лидера этой фракции – Дмитрия Разумкова. Другой сторонник главы государства, 35-летний Алексей Гончарук, утвержден на должность премьер-министра страны. До этого дня он работал заместителем главы офиса президента.

Сам Владимир Зеленский с трибун Рады призвал депутатов меньше писать СМС-ки и больше работать. И подчеркнул: на то, чтобы доказать свою эффективность, у парламента есть год.

"Перед вами целый ряд вызовов и задач: введение народовластия, долгожданное снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, действительные реформы правоохранительных органов и судебной системы. Всего этого ожидает наше государство", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский внес кандидатуры и на другие важные посты. Место Юрия Луценко, который этим утром покинул пост Генпрокурора, может занять Руслан Рябошапка. А СБУ, предлагает Зеленский, должен возглавить Иван Баканов. МИД может возглавить Вадим Пристайко, а Минобороны – Андрей Загороднюк.

А вот во главе министерства внутренних дел – уверена украинская пресса – останется Арсен Аваков. Уже второй день в центре Киева – сначала у здания администрации президента, а теперь у входа в парламент – сотни людей митингуют против повторного назначения Авакова. Но однопартийцам президента – сообщают украинские журналисты – уже дали понять, что они должны утвердить прежнего главу МВД на должность.

Уже прозвучали и предложения по реформе Конституции страны. Владимир Зеленский заявил, что в основном законе нужно закрепить пропорциональную избирательную систему, а число народных депутатов – сократить.

Говорят в парламенте и об отмене депутатской неприкосновенности. Еще до начала заседания однопартийцы президента заявляли, что вопрос могут решить в первый же рабочий день. Украинские народные избранники уже пообещали, что не разойдутся, пока не утвердят кабинет министров и не решат другие ключевые вопросы повестки дня, и могут работать хоть до трех утра.